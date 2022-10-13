Son dakika haberleri! Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

13.10.2022 16:56
Son dakika haberleri! Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Son dakika haberlerine göre Konya'nın Kulu ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Alpaslan Mahallesi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerin ismi alınamayan 42 GB 084 plakalı otomobil ile öğrenci taşıyan 42 GEA 68 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan yolculardan N.T. (42) ve T.T. (6) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Konya'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
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