Son dakika haberleri! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 39 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 39 tabanca ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı
20.02.2021 23:31
Son dakika 3. sayfa haberi... Konya'da düzenlenen silah operasyonunda 39 tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.
Konya'da düzenlenen silah operasyonunda 39 tabanca ele geçirilirken 5 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Konya ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkez Selçuklu ilçesinde, silah kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla iki farklı adreste B.Y., H.A., N.B., F.P. ve T.B.'yi yakaladı. Şüpheli şahıslarla beraber 28 adet 7.65 mm ve 11 adet 9 mm çapında toplam 39 adet tabanca ile 7 tabanca mermisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Jandarma Komutanlığındaki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA
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