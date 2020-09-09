Son dakika haberleri: Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 6 tutuklama - Son Dakika

Konya'nın iki ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

q İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak silah üretimi ile satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri, Seydişehir ile Beyşehir ilçelerinde belirlenen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.