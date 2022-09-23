Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA'da Osman K. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ettiği Hüseyin İncekara'yı (58) öldürdü, eşi Fadim (54) ve oğlu Mücahit (22) İncekara'yı ise yaraladı. Osman K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman K. ve Hüseyin İncekara, iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya İncekara'nın yanında bulunan eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Osman K., yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara'ya ateş açtı. Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi, kanlar içinde yere yığıldı. Osman K. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin İncekara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Osman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.