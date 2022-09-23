Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

23.09.2022 17:30
Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: KONYA'da Osman K. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ettiği Hüseyin İncekara'yı (58) öldürdü, eşi Fadim (54) ve oğlu Mücahit (22) İncekara'yı ise yaraladı.

KONYA'da Osman K. (62), arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla ateş ettiği Hüseyin İncekara'yı (58) öldürdü, eşi Fadim (54) ve oğlu Mücahit (22) İncekara'yı ise yaraladı. Osman K.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Karapınar ilçesi Akçayazı Mahallesi'nde meydana geldi. Osman K. ve Hüseyin İncekara, iddiaya göre, aralarındaki arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmaya İncekara'nın yanında bulunan eşi Fadim İncekara ve oğlu Mücahit İncekara da dahil oldu. Kavgaya dönüşen olayda Osman K., yanındaki tabancayla Hüseyin İncekara ile eşi Fadim ve oğlu Mücahit İncekara'ya ateş açtı. Çeşitli yerlerinden vurulan İncekara ailesi, kanlar içinde yere yığıldı. Osman K. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı aile üyeleri, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin İncekara, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, kaçan Osman K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Karapınar, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Konya'da silahlı 'arazi' kavgası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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