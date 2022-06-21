Son dakika haberleri | Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

21.06.2022 13:47
Son dakika haberleri | Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Bir son dakika haberine göre Konya'da, kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin sahibi iki kişiyi silahla öldüren tutuklu sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya'da, kamyon servisinde beraber çalıştığı kişiyle başka bir iş yerinin sahibi iki kişiyi silahla öldüren tutuklu sanığın, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yusuf Ö. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Yusuf Ö, maktullerle arasındaki telefon kayıtlarının incelenmesi talebini yineleyerek, beraatini istedi.

İddia makamı, duruşmada açıkladığı mütalaasında, sanığın maktulleri öldürme konusunda önceden plan yaptığının tüm dosya kapsamında anlaşıldığını belirterek, "Sanığın, iki maktulü öldürdükten sonra Halil İbrahim Uzun'un iş yerine giderek maktulü çağırttığı ve gerçekleştirdiği eylemle 'tasarlayarak kasten öldürme' suçunu işlediği adli rapor, beyanlar, olay yeri tespit tutanağı ve dosya kapsamında anlaşılmıştır." ifadesini kullandı.

Sanığın, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 7 Nisan 2020'de bir kamyon bakım servisinde çalışan Halil İbrahim Uzun'u tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yusuf Ö, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinin sahipleri Yaşar Baki Uzun (37) ve Mehmet Ali Şeflek'i de tabancayla vurduğunu söylemişti. İş yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Uzun ve Şeflek de yaşamını yitirmişti.

YORUMLAR
500
Konya Bilim Festivali 23 Haziran'da başlıyor Konya Bilim Festivali 23 Haziran'da başlıyor İş yerinde çıkan yangın söndürüldü İş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Halil İbrahim Uzun, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:37 Almanya'da havuzda kavga çıkaran göçmenler ülke gündeminde! "Kendi ülkemizde yabancı olduk" diyerek tepki gösterdiler
13:19 Sivaslı arıcı, kovanlara saldıran ayıları zekasıyla yendi! Sensörlerden çıkan köpek sesini duyan ayılar kaçmak zorunda kalıyor
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:54:40. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanık hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement