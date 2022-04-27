Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu

27.04.2022 17:09
Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu

Son dakika haberler... Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda tarihi eser obje ve sikke ele geçirdi.

Konya'nın Çumra ilçesinde jandarma ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda, çok sayıda tarihi eser obje ve sikke ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Çumra ilçesi Çukurkavak Mahallesinde A.Ö'nün izinsiz kazı yaptığı ve evinde tarihi eser objeleri bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçti. İzinsiz kazı yaptığı tespit edilen A.Ö'nün evinde yapılan aramada 19 adet sikke, 2 adet mühür, 1 adet yüzük, 1 adet hançer, 3 adet obje, 3 adet detektör başlığı ve 1 adet dedektör adaptörü ele geçirildi. Operasyon sırasında evde bulunmayan A.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. - KONYA

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Jandarma, Çumra, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Konya'da tarihi eser operasyonu - Son Dakika


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