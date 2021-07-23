Konya'nın Kulu ilçesinde refüjdeki bariyerlere çarpan SUV tipi aracın sürücüsü yaralandı.
M.A. İdaresindeki 06 AC 2738 plakalı SUV tipi araç, Konya - Ankara kara yolu Dinek Mahallesi mevkisinde refüjdeki bariyerlere çarptı.
Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan sürücü M.A. hastaneye götürüldü.
Konya-Ankara kara yolunda trafik, kısa bir süre tek şeritten sağlandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Konya'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika