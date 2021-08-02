Konya'nın Kulu ilçesinde hafif ticari aracın önce aydınlatma, sonra trafik lambasına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Ahmet Alptekin (22) idaresindeki 42 ADM 66 plakalı hafif ticari araç, Alparslan Mahallesi Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıkarak aydınlatma direğine, ardından trafik lambasına çarptı.
Kazada, sürücü Alptekin ile araçta bulunan Yusuf Kaya (17) ile İbrahim Alptekin (19) yaralandı.
Yaralılar, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle zarar gören aydınlatma ve trafik lambası direkleri yerinden kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Konya'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika