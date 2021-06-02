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Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı

02.06.2021 14:55
Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü'nün korunmasına önemli katkı sağlayacak Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka ile Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri'nin temel atma programlarına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tuz Gölü'nün korunmasına önemli katkı sağlayacak Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka ile Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık Su Arıtma Tesisleri'nin temel atma programlarına katıldı.

İlk olarak Kulu Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin temel atma programına katılan Altay, Konya'nın önemli çevre unsurlarının bulunduğu bir şehir olduğunu dile getirdi.

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı'nın hem Türkiye'nin tuz ihtiyacını karşıladığını hem de flamingolara ev sahipliği yapan çok önemli bir çevre alanı olduğunu kaydeden Altay, "Buranın korunması da Büyükşehir Belediyemizin ve Çevre Bakanlığımızın en önemli önceliklerinden. Bugün Ömeranlı ve Tuzyaka Atık Su Arıtma Tesislerinin temelini atıyoruz. Ayrıca Kulu'daki tesisimizin rehabilitasyonunu gerçekleştiriyoruz. Böylece yaklaşık 37 milyon liralık bir yatırım gerçekleştirilmiş oluyor. Burada ileri biyolojik arıtma yapacağız. İnşallah atık sular arıtmadan sonra güvenilir şekilde Tuz Gölü'ne deşarj edilmiş olacak." dedi.

Yeni Büyükşehir Yasasıyla bölgenin yapılamayan altyapı sorunlarını gidermeye çalıştıklarını aktaran Altay, bir taraftan üstyapı işlerini gerçekleştirdiklerini, ayrıca önemli çevre yatırımlarına imza attıklarını söyledi.

Programa katılan AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı da "Kulu'da, Tavşançalı'da, Tuzyaka'da seçim döneminde de çok konuşulan bir konuydu, altyapı, kanalizasyon işlerini Büyükşehirimiz yapmıştı. Bugün arıtma tesislerinin de gerçekleştiriliyor olması çok önemli. Tüm Kulu adına size çok teşekkür ediyoruz. Burası bir tarım bölgesi ve kuraklığın çok belirgin yaşandığı bir yer. İnşallah bir gün bu ekip ruhuyla bu topraklar suyla buluşturulacak. Biz birlik beraberliğimizi koruduğumuz müddetçe inşallah çok daha iyi hizmetler olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altay, daha sonra Cihanbeyli Merkez ve Gölyazı Atık su Arıtma Tesisi'nin temel atma programına katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2014 yılından itibaren ilçelerde önemli projeler yürüttüklerini hatırlatan Altay, şunları kaydetti:

"Cihanbeyli yüzölçümüyle Türkiye'nin en büyük ilçesi. Sorunları yerinde tespit edip, çözümler üretiyoruz. Bu bölgenin bir önemi de Tuz Gölü Koruma Havzasında olması. Bu yaptığımız tesisler de inşallah Tuz Gölü'nün korunması adına önemli bir iş olacak. 5 Haziran Dünya Çevre Günü öncesinde çevreyle ilgili önemli projelerinin temeli atmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

Temel atma programlarına, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hülya Şevik, İLBANK Bölge Müdürü Yüksel Demirci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Yatırım ve Projeler Dairesi Başkanı Beyhan Oktar da katıldı.

Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı
Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı
Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı

Tuz Gölü, Tuzyaka, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Konya'da Tuz Gölü'nün korunması için 4 yatırımın temeli atıldı - Son Dakika


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