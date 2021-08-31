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Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı

31.08.2021 09:31
Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir, Akşehir ve Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliklerince, 23-30 Ağustos'ta uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, 162 peçeteye emdirilmiş ve piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan sentetik kannabionid, 170 gram sentetik kannabionid, 1 kilo 124 gram esrar, 111 gram eroin, 17,6 gram kokain ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 35 şüpheliden 6'sı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden birinin 22, diğerinin ise 12 yıl, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu tespit edildi.

Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 35 şüpheliden 6'sı tutuklandı - Son Dakika


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