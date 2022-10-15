Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 222 bin lira ile evin müştemilatına gizlenmiş 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi.

Kaynak: AA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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