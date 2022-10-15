Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

15.10.2022 10:56

Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya'da bir eve düzenlenen operasyonda 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevresinde "topal" olarak bilinen Elvan D'nin, yüklü miktarda uyuşturucuyu piyasaya süreceği ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, Karatay ilçesinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, Elvan D. ile Aslı T'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1 milyon 222 bin lira ile evin müştemilatına gizlenmiş 6 kilo 110 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
Konya ekonomi: Konya Şeker'den pancar üreticisine 221 milyon lira avans Konya ekonomi: Konya Şeker'den pancar üreticisine 221 milyon lira avans 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi 4 milyon 610 bin makaron ele geçirildi Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:30 Danıştay uzman öğretmenlik sınavının iptal istemi ile açılan davayı reddetti
12:17 Kanser tedavisi gören 59 yaşındaki Billur Kalkavan yaşamını yitirdi
12:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum! Bartın'daki maden faciasında ihmal var mı?
11:46 Bartın'daki maden faciasında yaşamını yitirenlerin sayısı 40'a ulaştı
11:36 Hadise harekete geçti! Hakkındaki iddialar için yasal yollara başvuruyor
11:23 ABD Başkanı Biden'ın verdiği ilişki tavsiyesi küçük kızı şaşırttı! Yüz ifadesi olay oldu
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:23 Bartın'da acı bekleyiş! Patlamanın yaşandığı maden ocağında çalışmalar devam ediyor
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 12:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement