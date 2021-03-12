Konya'da 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Selçuklu ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.
Polis ekibinin bu adreste yaptığı aramada, 11 bin 200 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı - Son Dakika