Son dakika haberleri... Konya'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu bir zanlı takibe alındı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 kişiyi gözaltına aldı.

Adresteki aramada 19 bin 495 adet uyuşturucu tablet ile uyuşturucu kullanan bir kişinin üzerinde 15 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 1 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı.