Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Isparta yolu Engili kavşağında durdurulan araçlardaki K.G. (58), P.K. (40), S.K. (20) ve Ş.Y. (56) gözaltına alındı. Yapılan aramada, araçlardan birinde 1 kilo 312 gram eroin ele geçirildi.

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