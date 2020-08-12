Son dakika haberleri... Konya'da vaka sayısı artışına rağmen maske takmayanlar var - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüs vakalarındaki artışa rağmen bazı vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Kent genelinde denetimlerini yoğunlaştıran polis ekipleri, vatandaşları maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.

Kentte, son günlerde koronavirüs vaka sayısında artış yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün yaptığı açıklamada son 3 gün içerisinde vaka sayısında artış görülen iller arasında Konya'nın da olduğunu belirtti. Buna rağmen kent merkezinde çoğunluğun maske taktığı görülürken, bazı kişilerin ise maske ve sosyal mesafe kuralına uymadığı gözlendi.

Kentteki uygulamalarını artıran polis ekipleri, maske takmayan veya maskesi çenesi altında olan kişileri maskeleri takmaları konusunda uyarıyor.

Vatandaşlar, maske takmayanlara tepki gösterdi. Maske takmayanların hem kendilerinin hem de başkalarının hayatını tehlikeye attığını söyleyen vatandaşlar, koronavirüsün ancak alınan tedbirlere uyulmasıyla yenileceğini ifade etti.