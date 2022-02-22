Konya'da ablasıyla aralarındaki alacak meselesi yüzünden husumetli olduğu yeğeni ve arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Hüseyin Ö, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Hüseyin Ö. ile tutuksuz sanık A.Ö'nün avukatı, müvekkili Hüseyin Ö'nün üzerine atılı suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu savunarak, tahliyesini talep etti.

İddia makamı, olaya ilişkin elde edilen görüntüler üzerinde inceleme yaptırılmasını ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Leylek Hasan Dede Sokak'ta 16 Mart 2020'de alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Tunahan Özcan (19) ve Ömer Uğur (19) bıçaklanarak öldürülmüş, Özcan'ın dayıları Hüseyin Ö. (32) ile A.Ö. (39) gözaltına alınmıştı.