Son dakika haberleri... Konya'da yıldırım düşen evin çatısında yangın çıktı - Son Dakika

Konya'nın Karapınar ilçesinde, evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

Fevzipaşa Mahallesi Aydın Caddesi'nde, Hasan İlgün'e ait tek katlı binanın çatısına yıldırım isabet etti.

Gürültünün ardından evin içerisinde bulunan Merve İlgün, bebeğini yanına alarak dışarı çıktı.

Evin çatısının yandığını gören İlgün, itfaiyeye ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalenin ardından çatıdaki yangını söndürdü.

Merve İlgün, yaptığı açıklamada, "Yağışlı havadan dolayı büyük gürültüyle oturduğumuz evimize yıldırım düştü. Televizyondan da ateş çıktı Hemen çocuğumu da alıp dışarı fırladım. Yıldırımın düştüğü evimizin çatısında yangın çıktı. Daha sonra hemen itfaiyeye haber verdik." dedi.