Son dakika haberleri... Konya'daki su kanalına düşen kamyonette yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Konya'da dört gün önce su kanalına düşen kamyonette ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'da dört gün önce su kanalına düşen kamyonette ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Derebucak ilçesinde meydana gelen kazada, ağır yaralandıktan sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Yahya Çiftçi, yaşam mücadelesini kaybetti. Mehmet Çiftçi idaresindeki 57 HC 997 plakalı kamyonet, 18 Mayıs'ta Çamlık Mahallesi yakınlarında kanala düşmüş, sürücü ile Yahya, Senem ve Ayşe Çiftçi araçta sıkışmıştı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Yahya Çiftçi'nin tedavisine Konya'da devam ediliyordu.

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