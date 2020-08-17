Son dakika haberleri: KONYA Koronavirüsten ölen kadının oğlu Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim - Son Dakika

Son dakika haberleri: KONYA Koronavirüsten ölen kadının oğlu Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim

Son dakika haberleri: Koronavirüsten ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedimKONYA'da gittiği bir düğünde koronavirüse yakalandığı belirtilen Mihri Ateş (70) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüsten ölen kadının oğlu: Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim

KONYA'da gittiği bir düğünde koronavirüse yakalandığı belirtilen Mihri Ateş (70) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlu İsmail Çimen (36), "Bu hastalık o kadar kötü ki, hayatımda hiç bu kadar çaresiz kaldığımı hatırlamıyorum. Anneniz ambulansa bindiriliyor ve siz arkasından sadece bakıyorsunuz. Elinizden hiçbir şey gelmiyor. Lütfen herkes, maske, mesafe ve hijyen kuralına uysun" dedi.

Çumra ilçesinde yaşayan İsmail Çimen, Kurban Bayramı'nda Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesine bağlı Akarköy'de yaşayan annesi Mihri Ateş'in (70) yanına gitti. Annesinin nefes almakta zorlandığını ve vücudunda ağrılarının olduğunu söylemesi üzerine şüphelenen Çimen, annesini Çumra Devlet Hastanesine götürdü. Burada yapılan tetkiklerde Mihri Ateş'in Kovid-19 olabileceğini değerlendiren doktorlar, Ateş'i Konya'ya sevk etti. Konya'da yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ateş, 5 gün sonra kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu çaresizliğin çok zor bir durum olduğunu belirten İsmail Çimen, "Boğazında ağrı vardı. Kemiklerinin ağrıdığını söyledi. Güçlükle nefes alıyordu. Ailem sağlık ocağına götürmüş ama üşütmüş olabilirler demişler. Ben bunun üşütme olamayacağını düşündüm. En azından bir test yapılır diyerek Çumra Devlet Hastanesine götürdüm. Zaten güçlükle yürüyordu. Virüs o kadar etkilemişti ki yürümeye dermanı yoktu. Koluna girerek yardımı oldum. Köyden arabaya binerken içine doğmuş gibi, "Hakkınızı helal edin, belki görüşürüz belki görüşemeyiz" dedi.

'ÇARESİZLİK ÇOK KÖTÜ BİR ŞEY'

Bu hastalıkla birlikte çaresizliğin ne olduğunu anladığını belirten Çimen, "Hastanede annemin tetkiklerini yaptılar. Doktorlar, kovid-19 olabileceğini söyledi. Annemin Konya'ya sevk edileceğini, yoğum bakımda tedavisinin süreceğini söylendi. O an ne yapacağımı bilemedim. Şaşırdım kaldım. İnsanın kolu kırılır, alçıya alıp müdahale edersin. Ama bunda, nasıl bir hastalıkla mücadele ettiğini bilmiyorsun. Bu görülmeyen bir şey. Çaresizlik o kadar kötü bir şey ki" diye konuştu.

'ARKASINDAN BAKA KALDIM'

İnsanların bana bir şey olmaz diye düşündüğünü ve bununda yanlış olduğunu belirten İsmail Çimen, "İnsanlar bana bir şey olmaz diyor. Olmasında. Allah herkesi korusun. Ama ya annenize, babanıza olursa. Küçük evladınıza da bulaşabilir. Yakınınız ambulansa bindiğinde arkasından izleyip kalmak o kadar çaresiz bir durum ki. Bir şey yapamıyorsun. Elinizden bir şey gelmiyor. Ona tutunamıyorsun. Bende seninle geleyim diyemiyorsun. Ambulansa hastaneye götürülüyor, arkasından bakıyorsunuz. O an tek hissettiğim şey, çaresizlikti" şeklinde konuştu.

'ANNEMDEN GERİYE KALAN TEK BİR FOTOĞRAFIMIZ'

Annesinin gittiği bir düğünden bu virüsü kaptığını belirten İsmail Çimen, "Doktor her şeye hazırlıklı olun dedi. O an elime telefonu aldım. Bir hatıra kalsın, hakkını helal et anne dedim. Annemi belki göremem diye Çumra Devlet Hastanesi'nden çıkarken beraber bir fotoğraf çekindik. Annemin bu virüsü gittiği düğünden kaptığını düşünüyorum. Çünkü o düğüne gittiği yerde birçok evi karantina altına almışlar. Başa gelmeyince kimse bu hastalığı dikkate almıyor. Halen düğüne, cenazeye, taziyeye gidiliyor. Bu hepimiz için geçirli. Ama bu yürek yandı mı, bu başka hiçbir şeye değişilmez. Bu acının tarifi yok. O çaresizliği kimse yaşamasın. Bu çok zor bir durum" ifadelerini kullandı.

Kendi testinin negatif çıktığını ancak buna rağmen kendisini evde izole ettiğini belirten İsmail Çimen, herkesi mesafe, maske ve hijyen kuralına uymaları konusunda uyardı.

Son dakika haberleri: KONYA Koronavirüsten ölen kadının oğlu Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim

İsmail Çimen, Çumra, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 08:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: KONYA Koronavirüsten ölen kadının oğlu Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmedim - Son Dakika
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