Son dakika haberleri: KONYA Marketleri gasp eden şüpheliyi, turuncu bisikleti yakalattı - Son Dakika

Marketleri gasp eden şüpheliyi, turuncu bisikleti yakalattı

KONYA'da elinde bıçak ve yüzünde hijyen maskesiyle girdiği iki marketten 4 bin 500 lira para alan Veysel Gök (22), olaylarda kullandığı bisikletten yola çıkarak yakalandı. Gök'ün her olaydan sonra cami tuvaletine girerek yakalanmamak için üzerindeki kıyafetleri değiştirip, çöpe attığı belirtildi.

İlk olay, 10 Temmuz Cuma günü saat 21.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Marketin depo kısmına saklanan eli bıçaklı ve yüzünde hijyen maskesi olan 1 kişi, marketin kapanma saatinde saklandığı yerden çıkarak çalışanları bıçakla tehdit etti. Şüpheli daha sonra kasada bulunan yaklaşık 3 bin 700 lirayı alarak kayıplara karıştı.

İkinci olay ise 8 Eylül Salı günü yine aynı mahallede ve aynı saatte meydana geldi. Başında şapka ve yüzünde hijyen maskesi bulunan 1 kişi, markete geldi. Ardından da elindeki bıçakla 2 kadın çalışanı tehdit edip, kasada bulunan yaklaşık 800 lirayı alarak kayıplara karıştı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelinin iki önce gerçekleştirdiği soygun, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde marketi kapatmaya hazırlanan 2 kadın görevlinin şüpheliyi görünce kapıyı kapatmaya çalışması ve şüphelinin kapıyı açarak içeri girdiği anlar yer alıyor. Görüntülerde ayrıca şüphelinin bıçağı çalışanlara gösterdiği ve kasadaki paraları alması da yer alıyor.

500 KAMERA İNCELENDİ

Her iki olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, iki olayıda aynı kişinin yapmış olabileceğini değerlendirdi. Bölgeyi çember içerisine alan polis, şüphelinin kaçtığı ve kaçabileceği istikametteki tüm güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yaklaşık 500 güvenlik kamerası görüntüsü izleyen polis, şüphelinin her olaydan sonra cami tuvaletine girerek yakalanmamak için üzerindeki kıyafetleri değiştirip, çöpe attığını tespit etti.

BİSİKLETİ ELE VERDİ

Şüphelinin aynı bölgede oturma ihtimalini değerlendiren polis, şüphelinin kullandığı turuncu renkteki bisiklet üzerinde yoğunlaştı. Bisikletten yola çıkan polis, şüphelinin gasp olaylarının gerçekleştiği marketlerin 300 metre ilerisinde bulunan bir evde oturduğunu belirlemesi üzerine harekete geçti. Bina girişinde suçta kullanılan bisikleti bulan polis, evinde bulamadığı şüpheli Veysel Gök'ü, çalıştığı hijyen maskeleri üretimi yapan iş yerinde gözaltına aldı. Polisleri karşılarında görünce 'Hayırdır inşallah' diye tepki veren Gök, işlemleri için emniyete götürüldü. Gök'ün kullandığı bisikletin eniştesine ait olduğu, patlak olan bir tekerini soyguna giderken şişirip öyle gittiği belirtildi.

EVİNE YAKIN OLDUĞU İÇİN BU MARKETLERİ SEÇMİŞ

Daha önce poliste hiçbir suç kaydı bulunmadığı belirtilen Veysel Gök, sorgusunda suçunu itiraf etti. Özellikle evine yakın olduğu için bu marketlere girdiğini belirten Gök'ün, marketlerin kapanma saatini beklediğini söyledi. Borcu ve paraya ihtiyacı olduğu için olayları gerçekleştirdiğini belirten Gök, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.