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Son dakika haberleri: Konya merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda tutuklu sayısı 13'e çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Konya merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda tutuklu sayısı 13'e çıktı

01.01.2022 22:20
Son dakika haberleri: Konya merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda tutuklu sayısı 13'e çıktı

Son dakika gündem haberi: Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin tutuklandığı olayda, tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Konya merkezli 9 ilde, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 11 kişinin tutuklandığı olayda, tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Kulu Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 Aralık 2021'de "örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemleri kullanarak işlemek, banka ve kredi kartının kötüye kullanılması, tehdit ve şantaj" suçlarını işledikleri öne sürülen 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ildeki eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 18'ini yakalamıştı.

Gözaltına alınan 18 şüpheliden 10'u tutuklanmış, şüphelilerin durumunu öğrenmek için adliyeye gelen bir kişi, şüphelilerden birinin verdiği bilgi doğrultusunda gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kulu Cumhuriyet savcılığının talimatıyla Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı olan firari Y.K.Ş ve M.Y.Ş isimli şüpheliler, takip sonucu Mersin'de yakalandı.

Kulu ilçesine getirilen ve savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

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Dolandırıcılık, Cumhuriyet, Gözaltı, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Konya merkezli 'siber dolandırıcılık' operasyonunda tutuklu sayısı 13'e çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Konya merkezli "siber dolandırıcılık" operasyonunda tutuklu sayısı 13'e çıktı - Son Dakika
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