Son dakika haberleri... Konya Şehir Hastanesine taksi durağı yapılmasına karar verildi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen Konya Şehir Hastanesinin ulaşımına katkıda bulunmak için hastane yakınına 20 araçlık taksi durağı kurulacak.

Konya Şoförler Nakliyeci ve Otomobilciler Esnaf Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, odanın talebi ve Konya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla Konya Şehir Hastanesine taksi durağı kurulması kararının alındığı belirtildi.

Yaklaşık 700 taksici esnafından 196'sının Şehir Hastanesinde çalışmak için müracaatta bulunduğu aktarılan açıklamada, "7. Noter huzurunda yapılan çekilişte 20 asil, 20 yedek olmak üzere esnaflar belirlendi. 20 esnaf Şehir Hastanesinde çalışma hakkı kazandı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Oda Başkanı Ahmet Şen, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde taksici esnafına Şehir Hastanesinde çalışma imkanı sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, esnaf adına teşekkür ediyorum. Sağlık üssü olan Şehir Hastanesinin ulaşım sorununun ortadan kaldırılması adına tüm kurumlar üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Biz de Şoförler Odası olarak Şehir Hastanesinde kurulacak olan taksi durağı için esnafımızdan talep topladık. Noter huzurunda yapılan çekilişte 20 esnafımız Şehir Hastanesinde çalışma hakkı kazandı. 20 esnafımızı da yedek olarak belirledik."