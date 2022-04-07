Son dakika haberleri: Konya Selçuklu Emniyet Müdürlüğü binası törenle hizmete açıldı - Son Dakika

Konya'da, Selçuklu Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Selçuklu Belediyesince Yazır Mahallesi'ne yapılan ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne tahsis edilen binanın açılışı, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yapıldı.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, törende, kamu özgürlüklerinin güvencesi için Anadolu evlatlarından müteşekkil Türk Polis Teşkilatı'nın milletin hem teveccühüne hem de duasına mazhar olduğunu söyledi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da "Selçuklumuzu sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında hak ettiği seviye ulaştırana kadar; gönül belediyeciliği ilkesiyle ve hizmet aşkıyla, durmak yok yola devam diyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç ise Selçuklu Emniyet Amirliği'nin yeni hizmet binasının Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümü kapsamında 10 Nisan haftasında açılmasının kendilerine ayrı bir mutluluk verdiğini ifade etti.

Bodrum, zemin ve üzerinde iki kattan oluşan binada 4 adet nezarethane, teknik alanlar, bürolar, toplantı odası, mutfak, çok amaçlı salon, yemek salonu, çalışma odası, aktivite ve kondisyon odası, soyunma odası, duşlar ve 475 metrekarelik yeşil alanın yanı sıra 36 araçlık otopark yer alıyor.

Protokol açılışın ardından binayı gezerek incelemelerde bulundu.

Açılış törenine Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Remzi Karaarslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da katıldı.