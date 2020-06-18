Son dakika haberleri... Konya Valisi Özkan göreve başladı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Konya Valisi Özkan göreve başladı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya Valisi Özkan göreve başladı Valiler Kararnamesiyle Kahramanmaraş Valiliğinden Konya Valiliğine atanan Vahdettin Özkan görevine başladı.

Konya Valisi Özkan göreve başladı

KONYA - Valiler Kararnamesiyle Kahramanmaraş Valiliğinden Konya Valiliğine atanan Vahdettin Özkan görevine başladı.

Valilik önünde vali yardımcıları ve protokol mensupları tarafından karşılanan Vali Özkan, basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Özkan, bugün itibariyle Konya'ya hizmet etmek üzere geldiğini söyledi. Mesai arkadaşlarıyla, belediyelerle ve vatandaşlarla Konya'ya hizmet etmenin manevi tadına varacaklarını ifade eden Vali Özkan, "Kamu hizmeti bir yerde bitip başka bir yerde başlangıç yapılınca elbette kamuoyunun merak duyduğu yeni atamalar, kamu görevlisi olarak gelip hizmet sunumuna merak konusu olan hususlar olabilir. Bu vesileyle başta devletimizin hukuk sistemimizin ortaya koymuş olduğu hukuk sistemi içinde, ulusal düzeydeki stratejiler doğrultusunda ilimize kamu hizmetlerini yapmak, kamu hizmetlerinde iyileştirilmesi gereken alanları tespit etmek ve bunları el birliği ile yapma misyonunu ifa etmek üzere göreve başlamış olacağız. Bu görevi yaparken de elbette ki katılımcı bir anlayış ile mesai arkadaşlarımızla ve bütün Konyalı hemşehrilerimizle kendilerine sunulacak hizmet nasıl olmalı sorusunu kendilerine de sorarak o çerçevede bir hizmet sunum tarzını icra edeceğiz" dedi.

İstediklerinin hizmet birliği olduğunu anlatan Vali Özkan, "Merkezi idaresi ve mahalli idareleriyle belirlenmiş olan ulusal düzeydeki stratejilerin altını dolduracak faaliyetleri hep beraber icra edeceğiz inşallah. Kendimizi şanslı hissediyoruz. Böylesine güzide insanların olduğu, Hazreti Mevlana'nın bulunduğu, evliyanın, marifetin ve ilmin en fazla odaklandığı bir şehre hizmetkar olmanın gururunu mutluluğunu yaşıyorum. Bu aynı zamanda tabii bir sorumluluk da yüklüyor. İnşallah bu sorumluluğu bütün Konyalı hemşehrilerimizle, bu arif insanlarla ve çalışkan insanlarla hep beraber yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri... Konya Valisi Özkan göreve başladı

Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş, Konya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 06:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri... Konya Valisi Özkan göreve başladı - Son Dakika

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