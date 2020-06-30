Son dakika haberleri: Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları
Son dakika habere göre İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde yapılan çabukluk ve koordinasyon çalışmasıyla devam eden idman, turnuva maçlarıyla tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 22:15 Kaynak: AA
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