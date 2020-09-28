Kop tünelindeki patlamada yaralanan genç adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Vefat eden Oğuzhan Orak'ın askerden kısa bir süre önce gelerek Kop tünelinde çalışmaya başladığı ve ikinci iş gününde patlamanın meydana geldiği bildirildi.

24 Eylül 2020 tarihinde Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i Bayburt'ta tedavi gördükten sonra taburcu olurken Trabzon'a sevk edilen Oğuzhan Orak bugün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti.

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