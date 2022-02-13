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KÖPEĞE ANESTEZİSİZ KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İDDİASINA SORUŞTURMA - Son Dakika

KÖPEĞE ANESTEZİSİZ KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İDDİASINA SORUŞTURMA

13.02.2022 16:57

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde veteriner hekim S.K.'nin köpeğe anestezisiz kısırlaştırma operasyonu uyguladığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

ÇANKIRI'nın Çerkeş ilçesinde veteriner hekim S.K.'nin köpeğe anestezisiz kısırlaştırma operasyonu uyguladığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Veteriner hekim S.K., geçen ağustos ayında yanına getirilen sokak köpeğine kısırlaştırma operasyonu uyguladı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde; S.K.'nin masa üzerinde yatar vaziyetteki ayakları iple bağlı köpeğin karın kısmını kestiği, bu sırada hayvanın çırpındığı görüldü. Görüntülerin ardından kısırlaştırma operasyonunun anestezi uygulanmadan yapıldığı iddia edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Çok sayıda kullanıcı veteriner hekim S.K.'ye tepki gösterdi.

'MESLEKTEN MEN EDİLMELİ'

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, "Anestezi vermeden bir canlıyı kısırlaştırma için diri diri kesmek caniliktir. Türk Veteriner Hekimleri Birliği bu veteriner hekimin bir daha hiçbir canlıya zarar vermemesi ve tıbbı ve etik kurallara uygun çalışan hekimlere haksızlık olmaması için inceleme başlatılıp, meslekten men edilmesini talep ediyoruz" dedi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün sosyal medyada yayınlanan ve Çerkeş ilçemizde anestezi verilmeden bir köpeğe kısırlaştırma operasyonu yapıldığı ifade edilen görüntülerle ilgili olarak valiliğimizce soruşturma başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. Öte yandan veteriner hekim S.K., telefonlara yanıt vermedi.

KÖPEĞE ANESTEZİSİZ KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İDDİASINA SORUŞTURMA
KÖPEĞE ANESTEZİSİZ KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İDDİASINA SORUŞTURMA

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Veteriner, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞE ANESTEZİSİZ KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İDDİASINA SORUŞTURMA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEĞE ANESTEZİSİZ KISIRLAŞTIRMA OPERASYONU İDDİASINA SORUŞTURMA - Son Dakika
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