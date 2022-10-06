Son dakika haberleri... KÖPEĞE ÇARPAN OTOMOBİL, KAZAYA YOL AÇTI; O ANLAR KAMERADA

TUNCELİ'de, köpeğe çarpan sürücünün fren yaparak durdurduğu otomobil, yolda kazaya neden oldu. Kaza anı ise KGYS kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Mahallesi 15 Temmuz Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol üzerinde köpeğe yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan köpek, daha sonra koşarak uzaklaştı. Sürücü de frene basarak otomobili durdurdu. Bu sırada otomobilin arkasından gelen araç durdu ancak ardındaki otomobilin sürücüsü, duramayarak önündeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadaki otomobil, köpeğe çarpan araca çarptı. Kaza anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. Öte yandan köpeğin durumunun iyi olduğu belirtildi.