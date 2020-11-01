Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde köpeğe çarpmamak için manevra yapan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sergili- Dutluca yolunda plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü Sedat Yılmaz (31), önüne çıkan çoban köpeğine çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada hafif ticari araç takla atarak devrildi.

Kazada sürücü Sedat Yılmaz, ağır yaralandı. Hayvanlara bakan çocukların yakınlarına haber vermesi sonucu olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekiplerince Oğuzeli Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sedat Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.