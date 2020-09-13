Son dakika haberleri... Köpeğinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia etti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Köpeğinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia etti

Son dakika gelişmesine göre ISPARTA'da emekli hemşire Hamiyet Karadayı (58), geçen hafta tedavisi için Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği'ne götürdüğü 10 yaşındaki köpeği Ares'in yanlış müdahale nedeniyle öldüğünü öne sürdü.

Son dakika haberleri... Köpeğinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia etti, System.String[]

ISPARTA'da emekli hemşire Hamiyet Karadayı (58), geçen hafta tedavisi için Burdur MAKÜ Veteriner Fakültesi Kliniği'ne götürdüğü 10 yaşındaki köpeği Ares'in yanlış müdahale nedeniyle öldüğünü öne sürdü. Karadayı, "Ciğerim yandı. Sorumlular gelip özür dileyecekleri yerde 'Nasıl olsa ölecekti' diyerek beni iyiden çıldırttılar. Dekan Bey sorumlular hakkında gerekli incelemeyi başlatacağını söyledi. Bu bizi biraz teselli etti. Şikayetçi olacağım. Otopsi raporunu bekliyorum çıkınca savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım" dedi. MAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner ise sorumlular hakkında idari soruşturma başlattıklarını söyledi.

Yıllarca hastanelerde hemşire olarak görev yaptıktan sonra 2 yıl önce emekli olan Hamiyet Karadayı, 10 yaşındaki Golden cinsi köpeği 'Ares"i geçen hafta burun iç kısmında ödem oluştuğu ve kanama yaptığı için Isparta'daki bir veteriner hekime götürdü. Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından veteriner hekimin önerisi üzerine Karadayı, köpeğini Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Veterinerlik Fakültesi'ndeki kliniğe götürdü. Burada yapılan  müdahalede hayvan, iddiaya göre ağzına aparat yerine gazlı bez konulması sonucu nefessiz kalıp öldü. Olayın ardından Karadayı, sorumlular hakkında yasal süreç başlatacağını söyledi.

'YAVRUM ÖLDÜ MÜ?'Kliniğe girdiklerinde kendilerinden 100 TL ücret alındığını anlatan Hamiyet Karadayı, "Röntgen filmleri olmasına rağmen onların net olmadığını belirtip, yeniden çekeceklerini söyleyince ben de yanlarında girmek istedim ama izin verilmedi. Köpeğim yan yatmaya alışkın olmadığı için huysuzlanınca 6 kişi birden üzerine çullanıp yatırmaya uğraştılar. Ağızlık takmak yerine ağzı gazlı bezle sıkıca bağlanmış. Zaten nefes alamayan hayvan nefessiz kalarak kalp krizi geçirip oracıkta can vermiş. Köpeğimin öldüğünü oradakilerin telaşından anladım. 'Yavrum öldü mü' diye feryat etmeye, ortalığı birbirine katmaya başladım. Ölmüştü. Tansiyonum fırlamış ve ambulans gelerek beni hastaneye götürmek istediler. 10 yıldır benimle yaşayan, bütün mahalle halkı tarafından sevilen köpeğimi iyileştirmek umudu ile götürdüğüm klinikten ölmüş halde getirdim. Ciğerim yandı" dedi.'ÖZÜR BİLE DİLEMEDİLER'Bu olay nedeniyle çok üzüldüğünü anlatan Hamiyet Karadayı, "Sorumlular gelip özür dileyecekleri yerde 'Nasıl olsa ölecekti' diyerek beni iyiden çıldırttılar. Dekan Bey sorumlular hakkında gerekli incelemeyi başlatacağını söyledi. Bu bizi biraz teselli etti. Şikayetçi olacağım. Otopsi raporunu bekliyorum çıkınca savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.Hamiyet Karadayı, köpeği Ares'ten geriye kalan tasması ile avunurken köpeğinin ölümüne neden olanlar hakkında sonuna kadar mücadeleye devam edeceğini de belirtti.'BU KURBANLIK BİR DANA DEĞİL'Hamiyet Karadayı'nın arkadaşı olan ve veteriner sağlık teknisyenliği eğitimi alan Elis Keser, Ares'in göz göre göre öldürüldüğünü iddia ederek, şöyle konuştu: "Ares el bebek gül bebek büyütülmüş bir köpekti. Kliniğe alındıktan sonra huysuzlanmış ve görevliler ağızlık takmaları gerekirken gazlı bezle ağzını sıkıca sararak yatırmaya çalışmış. Burun içinde yer alan ödem nedeniyle zaten nefes alamayan köpek strese girerek önce altına kaçırmış ardından da strese ve nefese bağlı kalp krizi geçirerek 1 dakika içinde ölmüş. Benim anlamadığım bu kurbanlık bir dana değil 6 kişi birden köpeğin üstüne çullanıp yatırmaya çalışmışlar. Bir kere bu işi yapan uzman insanlar durumun farkına varıp bize 'Köpeği aç bırakın sonra gelin anestezi altında yapalım' demeleri gerekirken 'köpeğiniz huysuz' demeyi tercih etti. 'Neden ağızlık takmadınız' dediğimizde 'yok' cevabını verdiler. Olmaması imkansız. Bu sorumsuzluktur. Evcil hayvanlarımız bir gün gelecek ölecek ama Ares'in bu şekilde ölmesi aileyi perişan etti."SORUMLULAR HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDIMAKÜ Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Öner, yaşanan olaydan dolayı çok üzgün olduğunu belirterek, sorumlular hakkında idari soruşturma başlattıklarını söyledi. Öte yandan köpeğin otopsi işlemlerinin MAKÜ'de devam ettiği, yapılacak otopsi sonrası da köpeğin burada defnedileceği öğrenildi.

Veteriner, Isparta, Emekli, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 11:11 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Köpeğinin yanlış tedavi sonucu öldüğünü iddia etti - Son Dakika

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