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Adana'da bir müstakil eve hırsızlığa giren şüpheli bahçedeki köpeğin havlaması sonucu vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladıkları hırsızı öldüresiye dövdükten sonra polise teslim etti.

Olay, Seyhan ilçesine Havuzlubahçe Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu T.M. bir müstakil eve hırsızlığa girdi. Bu sırada evin bahçesinde bulunan köpek havlamaya başladı. Köpeğin havlamasına uyanan mahalleli hırsızı fark etti. T.M kaçmaya çalıştığı sırada vatandaşlara yakalandı. Vatandaşlar yakaladığı hırsızı öldüresiye darp etti. Daha sonrada durumu polise bildirip hırsızı teslim etti.

Hastaneye kaldırılan hırsızın tedavisi tamamladıktan sonra polis merkezine götürüleceği öğrenildi.

(Süleyman Cenk İdaye/ İHA)