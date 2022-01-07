Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir sokak köpeği, otomobilin çarpması sonucu ölen yavrusunun başından ayrılmadı.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde otomobilin köpek yavrusuna çarpması üzerine vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Bu esnada anne köpek, çarpma sonucu ölen yavrusunun yanında uzun süre bekledi. Köpeğin, zaman zaman yavrusunu yalaması ve koklaması görenleri duygulandırdı.
Olay yerine gelen Kartepe Belediyesi ekipleri, yavruyu bulunduğu yerden kaldırdı.
Kaynak: AA
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