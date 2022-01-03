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Köpek saldırısına uğrayan çocuk İHA'ya konuştu - Son Dakika

Köpek saldırısına uğrayan çocuk İHA'ya konuştu

03.01.2022 12:58

Ankara'nın Altındağ ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan, "Baktım köpekler ayağıma saldırıyor.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde başıboş köpeklerin saldırdığı 10 yaşındaki Ramazan Aslan, "Baktım köpekler ayağıma saldırıyor. Bacağımdan etimi kopardılar" dedi.

Olay, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Aslan isimli 10 yaşındaki çocuk yoldan geçtiği sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Durumu fark eden civar sakinleri duruma müdahale ederek küçük çocuğu köpeklerden kurtardı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine saldırının gerçekleştiği yere polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda derin yara izleri olan Aslan hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Köpeklerin saldırı anı ise bir marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan Aslan ise olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

"ARKAMA BAKTIM KÖPEKLER BACAĞIMA SALDIRIP ETİMİ KOPARDI"

İHA muhabirine olay anından bahseden Aslan, olayın amcasını ziyaret etmeye giderken gerçekleştiğini, arkasına baktığında köpeklerin saldırdığını söyleyen Aslan, "Ben amcamlara doğru yürüyordum. Sonra da bir baktım köpekler ayağıma sarıldı. Bacağımdan etimi kopardılar. Sonra da oradaki abi geldi beni kurtardı. Sonra da ayağımı sarıp buz koydular. 5-6 tane köpek vardı. Amcam çok uzak dedi. Ortaya doğru gelmiştik o gitti. Ben de geri gittim amcamlara. Sonra da amcam arkamdan geliyor mu diye baktım köpekler ayağıma saldırdı. Köpekler bizi korkutuyor" sözleriyle o anlardan üzüntüyle bahsetti.

"ALLAH KORUSUN ÇOCUK ÖLEBİLİRDİ"

Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ın yakın akrabası Hasan Gözek, kimse fark etmese Ramazan'ın orada ölebileceğini belirtti. Gözek, yetkililerden bu durum hakkında yardım isteyerek, "Çocuk bizim eve gelirken fark etmeden 5-6 köpek saldırıyor. Bizim mahallede köpek çok olduğu için belediyeyi arıyoruz gelmiyorlar. Belediye hiç ilgilenmiyor. Çocuk okula gidiyor. Çocuk okuldan oldu. Daha kötüsü olabilir ve ölebilirdi. Bizim arkadaş görmeseydi çocuk ölebilirdi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde köpekler kız çocuğuna saldırdı. Allah korudu. 5-6 köpek bir çocuğa saldırırsa kimse fark etmeseydi o çocuk ölürdü. Büyüklerden rica ediyorum bu olaylarla ilgilensinler. Köpekleri barınaklara alsınlar. Bizim çocuklar evden çıkmaya korkuyorlar" diye konuştu.

Köpek saldırısına uğrayan Ramazan Aslan'ı kurtaran Murat Çetin ise çocuğun yanına uğrayarak ona teselliler verdi. Aslan ise onu kurtaran Çetin'e teşekkür ederek vefa borcunu yerine getirdi. Çetin, bu davranışı herkesin yapması gerektiğini, yaptığının insanlık borcu olduğunu da ekledi.

Mahalle sakinleri ise çiğ etle mahalledeki köpekleri besleyen kadından imza toplayarak şikayetçi oldular.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Bayram Türüdü/İHA)

Köpek saldırısına uğrayan çocuk İHA'ya konuştu
Köpek saldırısına uğrayan çocuk İHA'ya konuştu
Köpek saldırısına uğrayan çocuk İHA'ya konuştu

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İhlas Haber Ajansı, Ramazan Aslan, Altındağ, Çocuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpek saldırısına uğrayan çocuk İHA'ya konuştu - Son Dakika


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