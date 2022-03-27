Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada

27.03.2022 12:23

Son dakika haberi... Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı genç kız çantasıyla hayvanlardan korunmaya çalışırken, yere düştüğü sırada imdadına ise bir sürücü yetişti Mersin'in Erdemli ilçesinde başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı.

Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı genç kız çantasıyla hayvanlardan korunmaya çalışırken, yere düştüğü sırada imdadına ise bir sürücü yetişti

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde başıboş köpekler genç bir kıza saldırdı. Genç kız çantasıyla köpeklerden korunmaya çalışırken yere düştüğü sırada bir araç sürücüsü yardımına yetişerek, hayvanları korna ile korkutup uzaklaştırdı. Yaşanan saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçeye bağlı Türbe Mahallesi Zafer Sokak üzerindeki sitelerin bulunduğu kavşakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, önceki gün sabah saat 07.00 sıralarında sokak üzerinden ilçe merkezine doğru yürüyen genç bir kıza sokak köpekleri saldırdı. Genç kız köpeklerden çantası sayesinde korundu. Çantasıyla hayvanların saldırmasını önlemeye çalışan genç kız dengesini kaybedip yere düşerken, apartmandan hayvanların sesini duyan bir kişi pet şişe atarak müdahale etmek istedi. Bu sırada araçla bölgeden geçen bir vatandaş korna çalarak hayvanları korkutup kızı kurtardı. O anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

O köpekler daha önce başkalarına da saldırmış

Başıboş köpeklerden şikayet aldıklarını belirten mahalledeki bir sitenin yöneticisi Zeynel Atalay, "Köpekler geçen günlerde benim oğluma, daha önce de komşunun kızına saldırdı. Şimdi de bir tane genç kızımıza saldırdılar. Karşıdan bir araç geldi, kızımız yere düşmüştü, araç gelmeseydi köpekler parçalayacaktı resmen. Kız çok kötü durumdaydı. Çocuklarımız çok zor durumda kalıyor. Müdahale etmek için illaki bir olay mı olması gerekiyor, öncesinde önlem almamız gerekmez mi. Bu konuda gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Daha önceki saldırılar sonrası başvuruda bulunduklarını, bağlı olan bir yasaklı cins köpeğin götürüldüğünü aktaran Atalay, "Diğer köpekler hala başıboş dolaşıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren 9-10'a kadar geziyorlar, insanlar çoğalınca gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada
Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada
Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada

YORUMLAR
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Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu Otomobil alev alev yandı, yanındaki iki araçta da hasar oluştu

Tragger, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada - Son Dakika


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