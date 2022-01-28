Son dakika haberleri... Köpekten kaçan kişiye kamyonetin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde köpeğin üzerine koşmasından korkarak yola kaçan kişi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.
İsmail Dayı Caddesi'nde yürürken aniden önüne çıkan ve üzerine gelen köpekten korkarak kontrolsüz yola koşan A.O.T'ye (25), T.K. idaresindeki 43 ABT 145 plakalı kamyonet çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı A.O.T, Dursunbey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Köpeğin kovalaması ve kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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