Son dakika: Körfez'de LPG tankerinin patlamasında HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulundu - Son Dakika

Körfez'de LPG tankerinin patlamasında HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulundu

KOCAELİ Kocaeli'de 2017 yılında LPG tankerinde çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı yangınla ilgili görülen davada bilirkişi raporu açıklandı. Raporda HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulunurken, mahkeme heyeti ise şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Olay, Körfez ilçesinde İzmit Körfezi Tütünçiftlik açıklarında 29 Nisan 2017 tarihinde meydana geldi. HABAŞ'a ait LPG tankeri, tanklarda bulunan LPG yükünü tesislerdeki platforma boşaltmış, ardından "Serdar 2" adlı gemilere gıda ürünleri ve personeli taşıyan tekne de boş durumdaki tankere yanaşmıştı. Bu sırada teknede çıkan yangın gemiye sıçramış, gemide bulunan bir tanker alev almıştı. Büyük uğraşlar neticesinde yangın söndürülürken; 1 kişi boğulmuş, yaralanan 9 kişi hastanelere kaldırılmıştı.

HABAŞ yüzde 50 kusurlu bulundu

Davanın 16. celsesi, Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya taraf avukatları ve tutuksuz sanık Suat İspirli katılırken, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı. Okunan bilirkişi raporunda, meydana gelen yangın ve patlamada HABAŞ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yüzde 50 kusurlu olduğu belirtildi. Ayrıca HABAŞ gemisi 2. kaptanı Yavuz Pehlivanoğlu'nun yüzde 20, HABAŞ gemisi 1. kaptanı Murat Pulat'ın yüzde 10, HABAŞ şirket yetkilisi Erdinç Gülen'in yüzde 10 ve Serdar-2 bot Kaptanı Suat İspirli ise yüzde 5 oranında kusurlu bulundu. Rapora ilişkin savunma yapan Suat İspirli, "Rapora bir itirazım yoktur. Raporda bana yüzde 5'lik bir kusur verilmiştir bu da zaten evrak eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Evrak eksikliğimden dolayı liman başkanlığından idari para cezası da aldım" dedi.

HABAŞ yetkilileri hakkında suç duyurusu

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunda yüzde 50 oranında kusurlu bulunan HABAŞ Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Avukatların süre talep etmesi üzerine duruşma ertelendi.