Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı

10.12.2020 20:51
Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı, System.String[]

Son dakika haberler: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 12'ye, Umman'da 1463'e, Kuveyt'te 905'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 602'ye ve Bahreyn'de 347'ye yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 12'ye, Umman'da 1463'e, Kuveyt'te 905'e, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 602'ye ve Bahreyn'de 347'ye yükselirken, Katar'da ise vaka sayısı arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 10 kişi daha yaşamını yitirdi ve 141 yeni vaka tespit edildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 6 bin 12'ye, vaka sayısının da 359 bin 415'e yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 349 bin 872'ye ulaştı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 2 kişi daha hayatını kaybetti, 179 kişide virüs tespit edildi, 361 hasta ise iyileşti.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 1463'e, vaka sayısı da 125 bin 669'a yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 117 bin 327 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 5 kişi daha yaşamını yitirdi, 304 yeni vaka tespit edildi, 351 kişi ise iyileşti.

Böylece toplam can kaybı 905'e, vaka sayısı 145 bin 204'e çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 140 bin 989'a ulaştı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 4 kişi daha hayatını kaybetti ve 1255 yeni vaka kaydedildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybının 602'ye, vaka sayısının da 181 bin 405'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 161 bin 741 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği, 201 yeni vaka tespit edildiği, 170 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 347'ye, vaka sayısının da 88 bin 495'e yükseldiği, sağlığına kavuşanların sayısının ise 86 bin 518'e ulaştığı aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, 163 kişiye daha Kovid-19 tanısı konulduğunu, 152 hastanın ise sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Son verilerle toplam vaka sayısının 140 bin 516, hastalığı yenenlerin sayısının ise 138 bin 33 olduğu belirtilirken, virüs kaynaklı can kaybının 240 olduğu hatırlatıldı.

Bahreyn, Kuveyt, Katar, Umman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı vaka ve can kayıpları arttı - Son Dakika


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