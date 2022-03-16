Son dakika haberleri... Korku dolu anlar kamerada: Otomobil çocuk parkına uçtu - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Korku dolu anlar kamerada: Otomobil çocuk parkına uçtu

16.03.2022 10:42

Son dakika haber: Kağıthane'de karlı yolda yokuş aşağıya kaymaya başlayan cip, kontrolden çıkarak çocuk parkına uçarken, bir başka sokakta ise kayan otomobil sivil polis otosuna çarptı.

Kağıthane'de karlı yolda yokuş aşağıya kaymaya başlayan cip, kontrolden çıkarak çocuk parkına uçarken, bir başka sokakta ise kayan otomobil sivil polis otosuna çarptı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, parka uçan araçtaki yaralanan karı ve koca ile polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Turuncu alarmın verildiği İstanbul'da 3 gün boyunca etkili olan şiddetli kar yağışı kazaları da beraberinde getirmişti. Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde geçtiğimiz Cuma günü saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda yağışa hazırlıksız yakalanan cipin sürücüsü Burak Topal, dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi. Ağır ağır ilerleyen sürücü bir süre sonra frene basmaya başlayınca araç kaymaya başladı.

ÇOCUK PARKINA UÇAN ADAM VE EŞİ YARALANDI

Sürücünün freni bırakması üzerine hızlanan cip, yolun sonunda çocuk parkına uçtu. Yaklaşık 2 metreden aşağıya uçan cipin içerisindeki Topral ve eşi Ümran Topal yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YOKUŞTA KAYAN ARAÇ SİVİL POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde yaşanan olayda ise, sivil polis otosu yokuşu çıkmak istedi. Bu durumda zorlanan ekip, yukarıdan gelen araçların yolunu açmak için geri gitmek istedi. Polis memuru araçtan inerek sürücünün geri gitmesine yardım etmeye başladı. Tam o esnada 34 DRZ 614 plakalı otomobil sürücüsü yokuş aşağıya kaymaya başladı. Kontrolden çıkan otomobil sivil ekip otosuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden oynayan araç, polis memuruna çarparak başından yaraladı. Ekip kendi imkanlarıyla Kağıthane'deki özel bir hastaneye giderek tedavi oldu. Memurun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.

(Doğan Can Cesur - Onur Dursun-İHA)

Son dakika haberleri... Korku dolu anlar kamerada: Otomobil çocuk parkına uçtu
Son dakika haberleri... Korku dolu anlar kamerada: Otomobil çocuk parkına uçtu
Son dakika haberleri... Korku dolu anlar kamerada: Otomobil çocuk parkına uçtu
Son dakika haberleri... Korku dolu anlar kamerada: Otomobil çocuk parkına uçtu

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Kağıthane, Otomobil, Tragger, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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