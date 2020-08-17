- Korkuluklara sıkışan köpeğin imdadına itfaiye yetişti

DENİZLİ - Denizli'de demir korkuluklara sıkışan sokak köpeğinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Olay, Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesinde meydana geldi. Bir sokak köpeği demir kapı korkuluklarından geçmek isterken sıkıştı. Yardım edilmesi için havlayan köpeği gören çevredeki vatandaşlar kendi imkanlarıyla köpeği çıkarmak istese de bunda başarılı olamadı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Özel aparat sayesinde genişletilen demir korkuluklardan sokak köpeği kurtarıldı.