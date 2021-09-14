Son dakika haber... Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

Otluk alanda çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kuru otlarında etkisiyle mahalle arasına yayılan yangında sulama boruları ile eski model bir pikap zarar gördü

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde mahalle arasında çıkan yangında sulama boruları ile eski model bir pikap zarar gördü. Yoğun dumanla birlikte korkuya neden olan yangın evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi Çarkçılı Mevkisinde bilinmeyen bir nedenle mahalle arasında yangın çıktı. Kuru otlarla birlikte hızla ilerleyen alevler içinden geçtiği bahçede ve tarladaki ağaçlara, sulama boruları ve eski model bir pikaba zarar verdi. Yoğun duman mahalle sakinlerine korkulu anlar yaşattı.

İhbar üzerine bölgeye ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 3 itfaiye aracı ve 12 itfaiye eri yangına müdahale etti. Vatandaşlarda müdahalede itfaiye ekiplerine destek oldu. Korkuya neden olan yangın evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.