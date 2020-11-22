Son dakika haberi... Korona partisine polis baskını kamerada - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgınına karşı yapılan onca uyarıya ve yasaklamalara rağmen bazı kişiler sosyal mesafe kuralları hiçe sayarak salgında bulaşı arttırıyor. Şişli'de bir gece kulübünde parti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polisler mekana baskın düzenledi. 142 kişiye 451 bin TL ceza kesildi. Ayrıca işyerinin sigortasız işçi çalıştırdığı da öğrenildi.

Şişli Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde 19 Kasım 2020 tarihinde yaşanan olayda, gece saatlerinde bir eğlence mekanında parti düzenlendi. İhbar sonucunda işyerine gelen polis ekipleri, koronavirüsü hiçe sayarak eğlenen 142 kişiye Hıfzıssısha Kanununun 282. maddesi gereği toplamda 451 bin TL idari para cezası uyguladı. Ekiplerin yaptığı incelemelerde işyerinde çalışan altı kişinin de sigortasız çalıştırıldığı öğrenildi. İşyeri hakkında işlemler devam ediyor.

VİRÜS HİÇE SAYILDI, O ANLAR KAMERAYA YANSIDIGörüntüler de partiye katılan kişilerin sosyal mesafeye uyulmadığı ve çoğu kişinin maskesiz olduğu görülüyor.