Beyoğlu'nda korona virüs denetimleri yapan polis ekipleri, maske takmayan kadın yolcu için taksi sürücüsüne ceza kesti. Denetimlere tepki gösteren kadın, maskesini yere atarak taksiye bindi. İlginç anlar kameralara yansıdı.

İçişleri Bakanlığı'nın Covid 19 denetimleri genelgesi kapsamında 81 ile gönderilen genelde sonrası İstanbul Valiliği kent genelinde maske ve sosyal mesafe denetimlerini gerçekleştirdi. Beyoğlu'nda korona virüs tedbirleri kapsamında taksilere ve araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Trafik ekipleri taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, tedbirlere uymayan taksi şoförlerine ise hıfzıssıhha kanunu kapsamında 285 TL para cezası kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Özel Harekat, Önleyici Hizmetler, Trafik Şube Müdürlüğü ve köpekli ekipler katıldı. Ekipler, korona virüs tedbirleri kapsamında Taksim meydanı ve Dolapdere'de drone ile taksi denetimi yaptı. Trafik polisi, taksi sürücülerini korona virüs tedbirleri hakkında bilgilendirirken, polis dronesi ile uyarılarda bulundu. Sürücülerin ehliyet ve ruhsat kontrolü de yapılırken, alınan tedbirlere uymayan taksi şoförlerine idari para cezası kesildi.

Dolapdere Caddesi üzerinde yapılan denetimlerde durdurulan bir taksi içerisindeki kadın yolcunun maske takmadığı tespit edildi. Bunun üzerine taksi sürücüsüne maskesiz yolcu aldığı ve ön tarafta oturmasına izin verdiği gerekçesiyle 285 TL para cezası kesildi. Maske takmadığı için araçtan indirilen kadın yolcu ise kendisini görüntüleyen kameralara tepki gösterdi. Polis ekiplerinin uyguladığı ceza sonrası taksi sürücüsü yaklaşık 20 metre ileri giderek durdu. Maskesiz taksiye binerek sürücünün ceza yemesine neden olan kadın yolcu ise maskesini çıkartarak tekrar aynı taksiye bindi. Denetimlere tepki gösteren kadın yolcunun, maskesini atarak taksiye tekrar binmesi kameralara yansıdı. - İSTANBUL