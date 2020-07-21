Son dakika haberleri! Korona virüs kurbanlık satışlarını etkiledi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Korona virüs kurbanlık satışlarını etkiledi

Son dakika habere göre Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çeşitli kentlerden Adana'ya gelen kurban satıcıları, çadırlarda müşterilerini beklemeye başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde çeşitli kentlerden Adana'ya gelen kurban satıcıları, çadırlarda müşterilerini beklemeye başladı.

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Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kente giren kurbanlıklar, veteriner hekimlerin kontrolünden sonra pazarlara alınmaya başlandı. Kontrolleri yapılan hayvanlar kentte belirlenen noktalarda kurulan pazarlarda satışa sunuldu. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle bu sene pazarlarda hareketlilik henüz başlamadı.

1 hafta önce Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde kurulan pazarda bayrama 10 gün kala sadece 3-4 tane satıcı olurken, vatandaşlar da bu sene kilogramı 27 lira olarak belirlenen küçükbaş kurbanlıklara çok fazla talep göstermedi.

Geçen sene bayrama aynı süre kala satıcılar ellerindeki bütün kurbanlıkları sattıklarını belirterek bu sene aynı dönemde sadece yüzde 30'luk satış yaptıklarını söyledi.

Diyarbakır'dan Adana'ya 100 küçükbaş kurban getiren Serkan Yüce, "Satışlar geçen seneye göre düşük. Virüs nedeniyle mallar bekliyor. Geçen sene satışlarımız iyiydi. 1 haftadır buradayız. Geçen sene 1 haftada kurbanların çoğu satılmıştı. 10 tane falan kalmıştı. Bu sene 100 koyun geldi 30 tanesi satıldı sadece 70 tanesi duruyor. Vatandaşın alım gücü zayıf şu anda. Koyunların fiyatları düşmez, kimse heveslenmesin. Bizim alış fiyatlarımız da pahalı. Vatandaş eskisi gibi bekliyor son günü ama beklemesinler. Piyasa pahalı. Korona virüs bizleri de etkiledi" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kurban Bayramı, Koronavirüs, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 08:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Korona virüs kurbanlık satışlarını etkiledi - Son Dakika Ekonomi
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