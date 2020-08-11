Son dakika haberleri... Korona virüs salgınına karşı psikolojik destek genişliyor - Son Dakika

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesinde kurulan 'Koronavirüs onlıne ruhsal destek programı' çağrı merkezi açıldı.

Türkiye'de ilk korona virüs vakasının Mart ayında tespit edilmesinin ardından sağlığın her alanında alınan tedbirler genişlerken oluşturulan 'Koronavirüs Onlıne Ruhsal destek Programı(KORDEP)' ilk altı aylık çalışması İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti. Alanında uzman hekimlerce vatandaşa hizmet verilecek olan KORDEP'e destek veren hekim ve çalışanlara teşekkür sertifikasını veren İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Kovid salgını başarılı bir şekilde Türkiye'de sürdürülmektedir. Bu mücadalede bir çok görülmez kahraman ve uygulama var. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletin üst yönetimine ve kamu kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Toplumu da tebrik ediyorum bu süreçte sağlık çalışanlarını destekledir. Bu süre.te maske, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. 11 Mart'ta ilk vaka çıktıktan sonra salgında insanların psikolojilerini destekleyecek bir çağrı merkezi kuruldu. İlk başta gönüllülük esaslı kuruldu daha sonra biz buna destek vererek İstanbul'da bir çok kurumun bir araya gelebildiği çok başarılı bir uygulama oldu. Türkiye'de değil dünyada böyle bir örneğinin olmadığı söylendi. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra salgınlarda afetlerde İstanbul'da Türkiye'de bu tür sosyal anlamda herkesi destekleyecek, gönüllük esaslı kurulmuş KORDEP'in devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullanırken KORDEP'in kurulum aşamasından sonra ki süreci de değerlendirdi.

Prof. Dr. Memişoğlu, "Bin beş yüzün üzerinde KORDEP'in aldığı çağrı var; yaklaşık yirmi bin üstü insanımız var. Bunların psikolojik destek ihtiyacı olan bin yüz kişiye destek vermişler. Bu sadece bir telefon çağrısı değil aslında o kişinin psikolojik desteğe ihtiyacının ölçüldüğü bir süreç. 681 kişi çalışıyor bu projede." dedi. - İSTANBUL