Korona virüs vakalarında artış yaşandı, Diyarbakırlılar aktarlara koştu

DİYARBAKIR - Korona virüs vakalarının arttığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da vatandaşlar, vücut direncini arttırmak için bitkisel ilaçlara yöneldi. Korona virüsten korunmak için aktarcıların yolunu tutan vatandaşlar, taze zencefil, ıhlamur, keçiboynuzu pekmezi, bal, arı sütü gibi ürünlere yoğun talep göstermeye başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla tüm dünyaya yayılan korona virüs, vatandaşları bitkisel ilaçların tüketimine yöneltti. Türkiye'de korona virüs vakalarında artışın yaşandığı kentlerin başında gelen Diyarbakır'da da vatandaşlar, bağışıklık sistemini güçlendiren bitkisel ilaçla tüketmeye başladı. Kentin asırlık aktarcısı Kör Yusuf işletmecisi Süleyman Onur, pandemiden dolayı Diyarbakır'da bitkisel ürünlere talebin arttığını söyledi.

"Koronaya karşı bağışıklık tedavisinin bir kısmı bitkisel ilaçlarda"

Dükkanlarının yaklaşık 128 yıl önce kurulduğunu ve yaklaşık 80 yıldır da kendi ailesinin işlettiğini aktaran Onur, "Keçi boynuzu, andız pekmezi, zencefil, zerdeçal, çemen, karanfil gibi karışımlar hazırlıyoruz. Bağışıklık sistemini daha çok kuvvetlendirmek için arı sütü, polen, bal, propolis gibi karışım yapıyoruz. Her iki karışımda da akciğer, karaciğer temizleyici ve bağışıklık sistemini en üst seviyeye çıkartıcı özellikleri var. Bununla birlikte yine kışın kullanılan Hacı Naide çayı dediğimiz, ıhlamur, tarçın, zencefil, karanfil, ekşi çay, kuşburnu dediğimiz malzemeden kullandırıyoruz. Bilindiği gibi bütün hastalıklarda yüzde 80, yüzde 90 bağışıklık sistemi kuvvetlendiği zaman direnç artar. İl dışından da yoğun sipariş alıyoruz" dedi.

Vatandaşlardan Murat Şefik Küçükbayrak, alternatif tıbbın faydalarına inanan biri olduğunu, özellikle polen, bal, zencefil, zerdeçal tükettiğini söyledi. Evde çocuklarının bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için bitkisel ilaçlara başvurduklarını dile getiren Küçükbayrak, "Korona virüs ile ilgili henüz bir ilaç yok piyasada. İlaçların ham maddesi bitkide olan bir şey. Ham maddesi zaten burada. Biz de doğal olarak bitkisel ilaçlara yöneliyoruz" diye konuştu.