Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi - Son Dakika

Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi

Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi Covid-19 hastalığına neden olan korona virüsü 20 yıkama sonra bile yüzde 96 etkisizleştiren kumaştan maske üretildi Tekstil firması CEO'su Ümit Çelik: "Önce ülkemize sonra dünyaya katkı sunacağız" Adana'da bir ekip tarafından...

Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi

Covid-19 hastalığına neden olan korona virüsü 20 yıkama sonra bile yüzde 96 etkisizleştiren kumaştan maske üretildi

Tekstil firması CEO'su Ümit Çelik:

"Önce ülkemize sonra dünyaya katkı sunacağız"

ADANA - Adana'da bir ekip tarafından defalarca yıkandıktan sonra bile korona virüsü yüzde 96,6 oranında etkisiz hale getiren kumaştan maske ve sağlık çalışanlarının kıyafetinde seri üretime geçildi. Tekstil firması CEO'su Ümit Çelik, "Vatandaşın önceliği bu maske olsun istiyoruz. Bizim yaptığımız kumaş ilk yıkamada yüzde 99,6 oranında, 20 yıkama sonrasında yüzde 96 oranında virüsü öldürme özelliğine sahip. Bu bağımsız laboratuvarlarda test edildi. Önce ülkemizin sonra dünyadaki insanların sağlığına katkı sunacağız" dedi.

Korona virüsün aşı çalışmaları dünya genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar devam ederken de Adana'da ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer ile bir tekstil firması CEO'su Ümit Çelik'in geliştirdiği korona virüsü öldüren kumaş, tüm testleri geçti.

Ekip, İngiltere'de ki Microbiological Solutions LTD - MSL laboratuvarında da onaylattırılan kumaşın üretimini Bursa ve Gaziantep'teki fabrikalarda tamamladı. Artık Adana ve birçok ildeki atölyelerde kumaştan maske, sağlık çalışanlarının tulum ve kıyafetleri için seri üretime geçildi.

Covid-19'da dahil diğer virüs ve bakterileri etkisiz hale getiren, su itici ve yüzde 90 hava filtrasyonu sağlayarak insanları koruyan özel bir teknoloji ile üretilen kumaştan yapılan maskeler 20 yıkamaya kadar tekrar kullanılma özelliğine sahip. 20 yıkama sonrası bile Covid-19 dahil diğer virüsleri ve bakterileri yüzde 96,6 etkisiz hale getirdiği analiz edilen kumaştan eşarp, fular, battaniye ve seccade de yapılacak.

Öte yandan atölyede yapılan denemelerde maske takılıyken yanan çakmaktaki ateşin söndürülemediği, maskenin hem içeri hava hem de içeriden dışarı hava çıkışı yapmadığı görüldü.

"Virüsü öldürüyor"

Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan firmanın CEO'su Ümit Çelik, kumaşın aslında 20 yıkama sonra bile virüsü öldürdüğünü ancak kullanılan iplerin 20 yıkamaya kadar dayandığını söyleyerek, "Temelde insanların her gün maske bulma problemlerinden yola çıktım. Bu konuyu bir Alman firmasına açtım. İki buçuk ay süren bir çalışma yaptık. Kimyasallar üzerinde çalıştık ve o firmayla bir yere geldik. Daha sonra 2 firma fabrikalarını bize açtı ve biz deneme ürünlerini yaptık. Ardından bu kumaşı tescillemek için yurt dışına ürünümüzü gönderdik ve karşılığını aldık. Bizim yaptığımız kumaş ilk yıkamada yüzde 99,6 oranında, 20 yıkama sonrasında yüzde 96 oranında virüsü öldürme yeteneğine sahip" diye konuştu.

"Seri üretim yapıyoruz"

Kumaştan maske hariç yapılacak ürünlerin ilk sağlık personellerinin kullanımına sunulacağını belirten Çelik, "Bu kumaşla, ilk olarak sağlık personellerine cerrahi kıyafetler, hemşire önlükleri, hastanede kullanılan ekipmanlar konusunda yardımcı olacak ürünler yapalım dedik. Sonra da maske imalatı yapalım diye düşündük. Artık işin son noktasındayız. Seri üretimi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Öncelik ülkemizin"

Kumaşın virüsü öldürme özelliğinin maske olduktan sonra da devam ettiğini ancak onu da tescillemek için teste gönderdiklerini kaydeden Ümit Çelik, daha sonra şunları söyledi:

"Vatandaşların kafasında şüphe olmasın diye maske olduktan sonra da kumaşın aynı özelliğini koruyup korumadığını öğrenmek için teste gönderdik. O test sonuçları da 2-3 güne kadar gelecek ve o zaman maskemizin 20 yıkamaya kadar her gün su geçirmeyip, bakteri üretmeyip, virüsü de öldüreceğini tescillemiş olacağız. Maskeyi yıkama sırasında da çok özel bir kimyasala gerek yok. Ilık suyla ve az sabunla elde yıkanabilir. Bu yolda önce ülkemizin sonra dünyada ki insanların sağlığına katkı sunacağız."

"İnsanlar virüsten korunsun"

Fiyatı belirlemekte şuanda zorlandıklarını söyleyen Çelik, "Bizim yaptığımız çalışmaların maliyetlerini üzerine eklersek çok ciddi bir fiyat çıkıyor. Ancak bizim 20 yıkamaya kadar anti bakteriyel ve antiviral özelliklerini koruduğu için maskenin piyasada ki maskelerden 20 katı fiyatının olması bile makul. Ancak biz 8-10 katı fiyat belirleyeceğiz çünkü vatandaşa çok pahalı gelmesin. Vatandaşın önceliği bu maske olsun istiyoruz. Bizden sonra da bu maskeyi başka kişiler üretsin ama asıl hedef insanlar virüsten korunsun" dedi.

"Üretimde sorun yaşamayız"

Türkiye'nin tekstil sektöründe dünya çapında bir ünü olduğunu da belirten Ümit Çelik, üretimde herhangi bir stok sıkıntısı çekmeyeceklerini vurgulayarak, "Tekstil deyince akla Türkiye geliyor. Çok ciddi üretim var. Bu kumaş için üretim kapasitesi sorunu yaşayacağımızı sanmıyorum. Çünkü Türkiye, dünya tekstil sektöründe çok önemli bir yerde. Sadece kimyasal operasyonlar yapacak makine parkı tarafıyla sınırlı kalacağız. Benim gözlemlediğim kadarıyla da ülkede ki bütün vatandaşlar maskeyi kullansa dahi üretimin altından kalkarız. Cerrahi kıyafetler ve tıbbı kıyafetlerde öncelik sağlık çalışanlarının olacak. Maske tarafında ise hem sağlıkçılarımızın hem de bizlerin aynı anda ihtiyacı var. Maske için üretim hızı iki taraf içinde aynı olacak" ifadelerini kullandı.

ARGE ve İnovasyon Uzmanı Endüstri Yüksek Mühendisi Reşan Arlıer ise dünyada bu özelliklere ait bir kumaşın ilk kez üretildiğini söyleyerek, "Hedefimiz tamamen bu ürünü yerlileştirmek ve millileştirmek ve daha yüksek katma değerli ürünler üretmektedir. Kumaşın patentini almak için Türk Patent Enstitüsü'ne başvuruda bulunduk. Aşı bulunana kadar ve bulunduktan sonra da insanların sağlığını koruyacak bir kumaşı üretmenin haklı gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi
Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi

Koronavirüs, Ümit Çelik, Adana, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 09:25 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Korona virüsü etkisizleştiren maskede seri üretime geçildi - Son Dakika

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