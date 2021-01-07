Son dakika haberleri! Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak - Son Dakika

Son dakika haberleri! Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de toplanacak
07.01.2021 08:47
Gelen son dakika haberlerine göre Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile video konferans görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede İngiltere'deki mutasyon ve aşı çalışmaları başta olmak üzere Covid-19 salgınının seyrine yönelik son gelişmeler ele alınacak.
-İHA-
Son Dakika Kongre baskını sonrası Twitter, Facebook ve Instagram Trump'ın hesaplarını bloke etti Ünlü şarkıcı Alişan, örnek olmak amacıyla canlı yayında koronavirüs aşısı yaptırdı Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Trump destekçileri Kongre binasının yanına darağacı kurdu! Görenlerin tüyleri diken diken oldu Tarihe tanıklık edeceksiniz! Fotoğraflarla saniye saniye ABD Kongresi baskını görüntüleri Ev halini paylaşan Duygu Özaslan, sevgilisinin kucağında verdiği pozla adından söz ettirdi Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı