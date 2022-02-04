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Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den "molnupiravir" açıklaması - Son Dakika

Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den "molnupiravir" açıklaması

04.02.2022 11:13

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanımına başlanacak "molnupiravir" etken maddeli antiviral ilacın, hastane ve yoğun bakıma yatışları azaltacağını düşündüklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanımına başlanacak "molnupiravir" etken maddeli antiviral ilacın, hastane ve yoğun bakıma yatışları azaltacağını düşündüklerini söyledi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Şener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 sürecinde ilk defa Türkiye'de üretilen bir ilacın salgınla mücadelede kullanılacağını belirtti.

Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın Kovid-19'a karşı önemli bir müdahale aracı olduğunu kaydeden Şener, "Önümüzdeki hafta 65 yaşın üzerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta grubu ile ağırlaşma ve hastaneye yatış potansiyeli yüksek olan şeker, tansiyon ve diyabet gibi yan hastalığı bulunanlara bu antiviral ilaç verilecek. İlacın amacı virüsü baskılamak, akciğer tutulumunu ve yaygınlaşmasını engellemek. İlaç, virüsü baskılamasıyla vücutta yaygın hastalık tablosunun oluşmasını engelleyecek. İlacın 65 yaş üstü ve yan hastalığı olan kişilerin hastane ve yoğun bakıma yatışını azaltacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Şener, ilacın 5 gün boyunca günde 2 kez kullanılacağını aktararak, salgının başlarında aktif olarak kullanılan Favipiravir'e göre çok daha az doz alınmasının da olası tedirginlikleri azaltacağına inandığını dile getirdi.

Vaka sayısındaki artış

Şener, Türkiye'de vaka sayısının her geçen gün arttığını, bir süre daha tırmanış trendinin devam edeceğini, şubat sonunda düşüş beklediklerini bildirdi.

İstanbul'da vaka sayısının düşmeye başladığını anlatan Şener, "Diğer büyük kentler ve Anadolu kentlerinde önümüzdeki günlerde vaka sayılarında bir artış göreceğiz. Bu birkaç hafta daha devam edecek. Artan vaka sayılarına rağmen yoğun bakım ve servislerde sıkıntılar yaşanmıyor. Vakaların bu kadar artmasında Omicron kadar, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen gibi koruyucu kurallara uymamaları da etkili oluyor." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Şener'den 'molnupiravir' açıklaması - Son Dakika


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