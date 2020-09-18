Son dakika haberleri | Koronavirüs dolayısıyla iki kez kapatılan "Ocean Park" kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı - HONG

Son dakika gündem haberine göre Koronavirüs salgınından dolayısıyla iki kez ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Ocean Park" tema parkı, yeniden açıldı.

Koronavirüs salgınından dolayısıyla iki kez ziyarete kapatılan Hong Kong'taki "Ocean Park" tema parkı, yeniden açıldı. Hong Kong'da ilk vakaların görülmeye başladığı Ocak ayında kapılarını ziyaretçilere kapatan Ocean Park, normalleşme adımları kapsamında haziran ayında yeniden açılmıştı. Vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi sonrası ise yeniden kapatılan tema parkı, bugün sınırlı kapasite ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde tekrar ziyaretçi kabul etmeye başladı.

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