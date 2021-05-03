Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması

03.05.2021 11:30
Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Koronavirüs ev alma tercihini de değiştirdi.

Koronavirüs ev alma tercihini de değiştirdi. Yapılan araştırma, ev satın alırken vatandaşın balkonlu ve bahçeli evi tercih ettiğini ortaya çıkardı. Emlak Danışmanı Ulaş Gezen de bahçeli ve balkonlu evlere olan talebin, fiyatları geçen yıla oranla yüzde 50 artırdığını söyledi.

Koronavirüsün ev satın alma tercihine etkisi araştırıldı. 633 kişiyle yapılan araştırmada, Türkiye'de yüzde 47',9'luk kesimin bahçesiz-balkonlu, yüzde 37.6'nın bahçeli-balkonlu, yüzde 8.7'nin ise bahçesiz ve balkonsuz evde oturduğu ortaya çıktı. Araştırma şirketi Areda Survey tarafından yapılan araştırmada, koronavirüsün etkisiyle yeni ev seçimi yapanların sayısı yüzde 28 olarak belirlendi.

TALEP YÜZDE 30 ARTTI

Yeni ev satın alırken ya da kiralarken vatandaşın dikkat ettikleri arasında ise yüzde 29,1 ile evin fiyatı, yüzde 23 ile balkonlu ve bahçeli ev olması yer aldı. Koronavirüs nedeniyle konut sektöründe yaşanan değişimi değerlendiren Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, "Talepler geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttı. Yazlık kesimlerde doluluk oranı çok yüksek. Geçen yıl ile bu yıl arasında fiyatlarda da yüzde 50'ye yakın artış var" diye konuştu.

FRANSIZ BALKON VE 1+1 EVLERE TALEP YOK

Emlak Danışmanı Ulaş Gezen, genellikle apartman dairelerinin balkonsuz olduğuna dikkat çekerek, "Daireler Fransız balkon şeklinde ve 1+1 dairelerde hemen hemen hiç balkon yok. Bu tip dairelere talep oldukça düştü" dedi.

YAZLIK DAİRELER, KIŞLIK OLARAK KULLANILMAYA BAŞLANDI

Daha çok bahçe kullanımlı dairelere ve müstakillere yönelimin arttığını belirten Gezen, "Eskiden Büyükçekmece'de yazlık daireleri satamazdık, talep çok azdı. Şu anda çok yoğun bir talep yaşıyoruz. Satılık ve kiralık villa tarzında binalar bulunamıyor. Site içerisinde veya bireysel kullanımlı dairelere yönelim var" diye konuştu.

TALEPLERDE YÜZDE 30'LUK ARTIŞ SÖZ KONUSU

Taleplerin geçen yıla kıyasla yüzde 30 arttığına vurgu yapan Gezen, "Koronavirüs kapsamında özellikle birçok sitede ve yazlık kesimlerde doluluk oranı çok yüksek. Yüzde 30 civarında taleplerde artış var. Bunlar fiyatları ve rakamları da etkiledi" ifadelerini kullandı.

FİYATLAR YÜZDE 50 ARTTI

Talebin fiyatlara da etki ettiğine dikkat çeken Gezen, "Geçen yıl ile bu yıl arasında yüzde 50'ye yakın oranda artış var. Bunun temel sebebi insanlar ortak alanların az olduğu müstakil yerlerde haklarını kullanmak istiyorlar. Oralarda zaman geçirmek istiyorlar. Toprağa basmak istiyorlar" dedi.

VATANDAŞ BAHÇELİ EV İSTİYOR

Site içerisinde balkonlu bir evde oturduğunu dile getiren Uğur Gökgöz ise "Öncelikli tercihimiz artık bahçeli ev oldu. Pandemi nedeniyle insanlar sosyalleşemiyor, dışarı çıkamıyor. En azından evimizde kendi içimizde sosyalleşelim bahçe ve toprakla uğraşalım derdindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeni ev tercihini bahçeli ve balkonlu evden yana kullanacağını söyleyen Emine Akbul da "Şimdiki evlerde havalandırma denen bir şey yok. Dümdüz yapıyorlar, küçücük bir havalandırma koyuyorlar. Herkesin evi bahçeli olamaz ama apartman bile olsa geniş bir balkonu olması lazım. İnsanlar nefes alabilmeli. Deprem riski de var. Artık yüksek binaların devri bitti. Ranza gibi evler yapıyorlar" diye konuştu.

BAHÇELİ EVİN AVANTAJI ÇOK FAZLA

Bahçeli bir evi alıcı olarak gezmek için gelen Gökhan Demirel ise "Bir apartmanın üst katında oturuyorum ama bahçeli bir ev satın almak istiyorum. Bahçeli evin avantajı çok fazla. Çiçek yetiştirebiliyorsunuz, ayağınız çimenlere basıyor. Çocuğunuz da gözünüzün önünde oluyor. Bunlar parayla satın alınamayacak avantajlar. Koronavirüs dünyada salgın halinde bizi de en fazla etkilediği nokta eve kapanma noktası. Bu noktada bahçe katının motivasyonu diğer katlara göre çok daha faydalı oluyor" dedi.


- Karaköse
Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması
Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması
Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması
Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması

Koronavirüs, Türkiye, Bahçe, Emlak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Koronavirüs ev alma tercihini değiştirdi; bahçeli eve talep patlaması - Son Dakika


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